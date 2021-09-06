Шапаренко попал в тройку лучших игроков отбора на ЧМ-2022

Футболист Динамо Николай Шапаренко стал лучшим игроком в матче отбора ЧМ-2022 между Украиной и Францией. Гол полузащитника позволил Украине сыграть вничью с чемпионами мира.

Шапаренко один из лучших

Шапаренко отметился красивым голом в воротах голкипера сборной Франции Уго Льориса на 44 минуте игры. Николай удачно присоединился к атаке вторым темпом и нанес прекрасный удар в верхний угол ворот.

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Для Шапаренко это был дебютный гол в футболке сборной Украины.

Благодаря удачному поединку против Франции Шапаренко занял 3 место в рейтинге всех игроков 5 тура европейской квалификации ЧМ-2022 по данным FedEx.

Первое место досталось защитнику Северной Македонии Эзджану Алиоски, а второе – голкиперу Швейцарии Яну Зоммеру.



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Смотрите видео гола Шапаренко