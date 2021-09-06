Шапаренко один з найкращих

Шапаренко відзначився красивим голом у воротах голкіпера збірної Франції Уго Льоріса на 44 хвилині гри. Микола вдало приєднався до атаки другим темпом і завдав чудового удару у верхній кут воріт.

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Для Шапаренка це був дебютний гол у футболці збірної України.

Завдяки вдалому поєдинку проти Франції Шапаренко посів 3 місце у рейтингу всіх гравців 5 туру європейської кваліфікації ЧС-2022 за даними FedEx.

Перше місце дісталося захиснику Північної Македонії Езджану Аліоскі, а друге – голкіперу Швейцарії Яну Зоммеру.



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Дивіться відео голу Шапаренка