Шапаренко один з найкращих
Шапаренко відзначився красивим голом у воротах голкіпера збірної Франції Уго Льоріса на 44 хвилині гри. Микола вдало приєднався до атаки другим темпом і завдав чудового удару у верхній кут воріт.
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Для Шапаренка це був дебютний гол у футболці збірної України.
Завдяки вдалому поєдинку проти Франції Шапаренко посів 3 місце у рейтингу всіх гравців 5 туру європейської кваліфікації ЧС-2022 за даними FedEx.
Перше місце дісталося захиснику Північної Македонії Езджану Аліоскі, а друге – голкіперу Швейцарії Яну Зоммеру.
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Дивіться відео голу Шапаренка
- Збірна України зіграла з Францією внічию 1:1. Після 5 матчів українці посідають третє місце в групі D й ризикують не пробитися на чемпіонат світу.