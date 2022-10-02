Шапаренко показал, как делает первые шаги после ужасной травмы в Лиге Европы: видео восстановлен
Источник:инстаграмм Николая Шапаренко
Один из лидеров Динамо в центре поля Николай Шапаренко делает первые шаги после операции на колене. Полузащитник указал момент из своего восстановления.
Восстановление динамовца
23-летний полузащитник киевского клуба делает свои первые шаги после операции. Николая Шапаренко ждет длительное восстановление. Футболист пропустит ориентировочно шесть месяцев.
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Напомним, что страшную травму Шапаренко получил в игре Лиги Европы против Фенербахче. У динамовца разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. Поэтому сезон в этом году для Николая досрочно закончен.
Шапаренко показал, как снова учится ходить после операции.
Первые шаги,
– подписал видео футболист.
Восстановление Николая Шапаренко: смотрите видеоК слову. В сезоне-2022/2023 Шапаренко успел провести 9 матчей, в которых совершил одну голевую передачу.