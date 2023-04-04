С начала полномасштабной войны украинские спортсмены активно помогают нашей армии. Известные игроки часто посылают финансовую помощь ВСУ, а также обеспечивают наших воинов необходимыми вещами.

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Также многие участвуют в благотворительных мероприятиях. На днях прошел шоу-матч "Курс молодого игрока" по киберспортивной игре "Counter-Strike". Участие в нем приняли двое футболистов сборной Украины – Николай Шапаренко и Евгений Коноплянка.

Первый представлял команду "Киевский режим", тогда как игрок Краковии выступал за "Зверобой". Победа досталась киевлянам, а сами игроки даже устроили дуэль на виртуальных пистолетах. Победителем из нее вышел Шапаренко.

Видео дуэли Коноплянки и Шапаренко:

Целью этого матча был сбор средств для закупки автомобиля полка "Азов". Целью была сумма в 1 миллион гривен, но зрители задонатили больше. Кроме того, организатор шоу Maincast разыграл на аукционе кастомную колонку в виде противотанковой ракеты NLAW.

Напомним, что Коноплянка недавно вернулся в сборную Украины впервые за 2,5 года. Вингер Краковии вышел на 90-й минуте матча квалификации Евро-2024 против Англии, но не смог помочь "сине-желтым" отыграться (0:2).

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Вместо этого Шапаренко большую часть этого сезона пропускает из-за травмы, которую получил в игре с Фенербахче в Лиге Европы в начале сентября прошлого года. На счету 24-летнего игрока "Динамо" всего девять игр в текущем сезоне.