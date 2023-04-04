З початку повномасштабної війни українські спортсмени активно допомагать нашій армії. Відомі гравці часто надсилають фінансову допомогу ЗСУ, а також забезпечують наших воїнів необхідними речами.

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Також багато з них беруть участь у благодійних заходах. На днях відбувся шоу-матч "Курс молодого гравця" з кіберспортивної гри "Counter-Strike". Участь у ньому взяли двоє футболістів збірної України – Микола Шапаренко та Євген Коноплянка.

Перший представляв команду "Київський режим", тоді як гравець Краковії виступав за "Звіробій". Перемога дісталась киянам, а самі гравці навіть влаштували дуель на віртуальних пістолетах. Переможцем із неї вийшов Шапаренко.

Відео дуелі Коноплянки та Шапаренка:

Метою цього матчу був збір коштів для закупівлі автомобілю полку "Азов". Метою була сума в 1 мільйон гривень, але глядачі задонатили більше. Крім того, організатор шоу Maincast розіграв на аукціоні кастомну колонку у вигляді протитанкової ракети NLAW.

Нагадаємо, що Коноплянка нещодавно повернувся у збірну України вперше за 2,5 роки. Вінгер Краковії вийшов на 90 хвилині матчу кваліфікації Євро-2024 проти Англії, але не зміг допомогти "синьо-жовтим" відігратися (0:2).

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Натомість Шапаренко більшу частину цього сезону пропускає через травму, яку отримав у грі з Фенербахче в Лізі Європи на початку вересня минулого року. На рахунку 24-річного гравця Динамо всього дев'ять ігор у поточному сезоні.