Шапаренко невероятным голом открыл счет в матче с Францией: видео
4 сентября 2021 , 22:41Читати новину українською
Источник:24 канал
В субботу, 4 сентября, сборная Украины проводит матч отбора на чемпионат мира по футболу против Франции. Первыми гол в матче забили украинцы.
На 44-й минуте украинцы едва не пропустили в свои ворота, но уже в следующей контратаке счет стал 1:0. Прострел с правого фланга от Яремчука Зума перевел на ногу Шапаренко, а тот сразу уничтожил правую девятку.
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Видео гола Шапаренко
Украина – Франция: история встреч
- История противостояний между этими сборными насчитывает 11 встреч. В шести из них победу праздновали действующие чемпионы мира. Лишь один матч завершился победой украинцев. Еще в четырех поединках была ничья.
- Последний раз команды встречались на одном поле в марте 2021 года. Но игра завершилась ничьей 1:1.