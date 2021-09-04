Шапаренко невероятным голом открыл счет в матче с Францией: видео

В субботу, 4 сентября, сборная Украины проводит матч отбора на чемпионат мира по футболу против Франции. Первыми гол в матче забили украинцы.

На 44-й минуте украинцы едва не пропустили в свои ворота, но уже в следующей контратаке счет стал 1:0. Прострел с правого фланга от Яремчука Зума перевел на ногу Шапаренко, а тот сразу уничтожил правую девятку.

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Видео гола Шапаренко

Украина – Франция: история встреч