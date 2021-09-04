На 44-й хвилині українці ледь пропустили у свої ворота, але вже у наступній контратаці рахунок став 1:0. Простріл з правого флангу від Яремчука Зума перевів на ногу Шапаренку, а той відразу знищив праву дев'ятку.

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Відео голу Шапаренка

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