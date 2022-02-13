На заключительный зимний сбор делегация Динамо отправилась с 24 футболистами. Три игрока основной команды остались в Киеве. Это Николай Шапаренко, Владимир Шепелев и Константин Вивчаренко.
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Полузащитник Владимир Шепелев в конце прошлого сбора получил травму икроножной мышцы и пропустит заключительный этап подготовки, проходя восстановление на клубной базе.
Еще двое игроков – полузащитник Николай Шапаренко и защитник Константин Вивчаренко – пропустят начало третьего сбора команды в Турции из-за положительных результатов тестов на COVID-19. Игроки остались в Киеве на самоизоляции.
Учитывая, что сбор Динамо в Турции продлится до 22 февраля. Поэтому в случае быстрого выздоровления Шапаренко и Вивчаренко смогут присоединиться к команде в ходе заключительного этапа подготовки к возобновлению сезона.
Кто полетел в Турцию
Отметим, что вместе с первой командой на сбор отправился капитан юношеской команды Александр Яцык. Также вернулись после повреждений вратарь Руслан Нещерет и полузащитник Александр Андриевский.
На третьем сборе в Турции команда будет работать в таком составе:
- Вратари: Бущан, Бойко, Нещерет, Моргун;
- Защитники: Попов, Бурда, Тымчик, Сирота, Кендзера, Дубинчак, Вивчаренко, Боль, Забарный, Караваев;
- Полузащитники: Андриевский, Сидорчук, Вербич, де Пена, Цыганков, Гармаш, Витиньо, Буяльский, Антюх, Бражко, Яцык;
- Форварды: Кулач, Беседин, Шкурин, Ванат.