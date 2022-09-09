Вынужденные замены: Петраков вызвал в сборную трех игроков из-за травм Шапаренко и Бущана

Николай Шапаренко и Георгий Бущан получили серьезные повреждения в первом туре группового этапа Лиги Европы по Фенербахче. Оба игрока пропустят сентябрьские матчи Лиги наций.

Из-за травм Бущана и Шапаренко главный тренер сборной Украины Александр Петраков произвел вынужденные изменения в составе национальной команды. Наставник "сине-желтых" дозвал голкипера донецкого Шахтера Анатолия Трубина, вратаря коваловского Колоса Евгения Волынца, а также перевел из резервного в основной список вызванных исполнителей полузащитника французского Бордо Данила Игнатенко.

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Трубин и Игнатенко уже участвовали в предварительном собрании национальной команды. А вот для Волынца этот вызов сборной Украины будет дебютным.

Состав сборной Украины

Вратари: Дмитрий Потрошитель, Андрей Лунин, Анатолий Трубин, Евгений Волынец.

Защитники: Александр Караваев, Александр Тимчик, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Виталий Миколенко, Тарас Качараба.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Александр Пихаленок, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Виктор Коваленко, Даниил Игнатенко.

Нападающие: Роман Яремчук, Артём Довбик.

Резерв: Артем Беседин, Алексей Гуцуляк, Эдуард Сарапий, Егор Назарина, Эдуард Соболь.

Что известно о травмах Шапаренко и Бущана

21 сентября "сине-желтые" сыграют против Шотландии, 24 сентября состоится матч с Арменией и 27-го – снова с шотландцами. Украинцы с 7 очками возглавляют группу E дивизиона B.

У Николая Шапаренко разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. Сообщают, что для восстановления игроку понадобится как минимум 6 месяцев.

Георгий Бущан травмировал колено, медики Динамо отмечают, что футболист мог получить травму мениска. Вратарь может быть вне игры около месяца.