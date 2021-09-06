Шанс для Украины: сборная Франции разваливается из-за конфликта тренера и футболистов

В сборной Франции, которая является соперником Украины в отборе на чемпионат мира-2022, произошел внутренний конфликт между тренером и футболистами. Французские журналисты сообщают о нарушениях дисциплины в команде.

В сборной Франции сложная атмосфера

Французская сборная не может выиграть уже 5 матчей подряд. Неудачная серия французов началась еще на Евро-2020, когда чемпионы мира сыграли вничью с Венгрией. После этого произошла мировая с Португалией и сенсационный вылет из Евро-2020 от Швейцарии.

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Неудачи постигли Францию ​​и в отборе на ЧМ-2022. Несколько неожиданно французы расписали ничью с Боснией и Герцеговиной и Украиной.

Авторитетное издание L'Équipe информирует, что в сборной Франции сложная атмосфера на фоне 5 матчей без побед подряд.

По информации источника, дисбаланс в атмосферу в команде внесло возвращение нападающего Реала Карима Бензема.

Еще одной проблемой стала мягкость наставника команды Дидье Дешама. Главный тренер французов якобы легче подвергается воздействию игроков команды

Если перед успешным ЧМ-2018 футболисты опасались Дешама, то теперь между футболистами и тренером стерлись границы. Следовательно, авторитет Дешама снизился.

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Ситуация повлияла и на футболистов. Например, капитан команды Уго Льорис после ничьей с Украиной заявил о нехватке "самоотдачи и агрессии".

В то же время нападающего Антуана Гризманна беспокоит непоследовательность Дешама. В частности, тренер не может определиться с позицией для Гризманна.