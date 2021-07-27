Шанс для Свитолиной: Осака сенсационно вылетела с Олимпиады-2020
Источник:24 канал
Вторая неожиданность на теннисных кортах в Токио – Наоми Осака завершила выступления на Олимпиаде-2020. Японка сенсационно уступила Маркете Вондроушовой из Чехии.
Маркета Вондроушова (Чехия) – Наоми Осака (Япония) 2:0 (6:1, 6:4)
Теннисистка из Чехии за 1 час 10 минут выбила с Олимпиады-2020 вторую ракетку мира. Даже родные стены не помогли японке.
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В первом сете Осака показывала ужасный уровень тенниса. Наоми отдала три гейма на своих подачах. Зато Маркета сделала любезность и подарила японке один гейм, чтобы та не проиграла всухую – 6:1. Наоми не была похожа сама на себя.
Второй сет начался с двух геймов для японки 0:2. Но недолго радовалась теннисистка из Японии. Чешка быстро сократила преимущество и даже повела в счете. Качели на корте держались до девятого гейма, когда Вондроушова с тройным брейком вышла вперед 5:4. Чешская теннисистка уже не отпустила победы – 6:4.
- Вондроушова создала сенсацию в Токио и стала четвертьфиналисткой турнира. Маркета в 1/4 финала встретится с победительницей матча Паула Бадоса (Испания) – Надя Поодороска (Аргентина).