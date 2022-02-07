Шанс для Миколенко: конкурент украинца в Эвертоне выбыл из-за травмы
7 февраля 2022 , 17:50Читати новину українською
Источник:ФК Эвертон
Защитник Эвертона Бен Годфри пропустил ближайшие матчи "ирисок" из-за повреждения. Футболист получил травму в матче Кубок Англии против Брентфорда (4:1).
По информации официального сайта клуба, у него травма подколенного сухожилия.
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Медосмотр в понедельник утром показал, что Годфри порвал подколенное сухожилие. 24-летний футболист сейчас проходит период реабилитации под наблюдением медицинского персонала.
Что известно о Годфри
- Стоит отметить, что за Рафаэля Бенитеса именно он закрывал позицию левого защитника, когда у тренера был конфликт с Люкой Динем. Основное амплуа футболиста – центральный защитник. В составе Эвертона выступает 22-летний украинский защитник Виталий Миколенко.
- Бен Годфри в этом сезоне сыграл семнадцать игр в АПЛ, еще дважды выходил на поле в Кубке Англии.
- Портал Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро. Эвертон купил его прошлой осенью из Норвича за 27,5 миллиона евро. На его счету два поединка за сборную Англии.