Шанс для Миколенко: конкурент украинца в Эвертоне выбыл из-за травмы

Защитник Эвертона Бен Годфри пропустил ближайшие матчи "ирисок" из-за повреждения. Футболист получил травму в матче Кубок Англии против Брентфорда (4:1).

По информации официального сайта клуба, у него травма подколенного сухожилия.

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Медосмотр в понедельник утром показал, что Годфри порвал подколенное сухожилие. 24-летний футболист сейчас проходит период реабилитации под наблюдением медицинского персонала.

Что известно о Годфри