Новый претендент на Лунина
22-летний голкипер наконец-то может получить игровую практику, но уже не в Ла Лиге. Ньюкасл готов заплатить те деньги, которые захочет Реал за трансфер Лунина.
Стоящее Дежавю для Лунина: голкипер сыграет в Кубке Испании после выздоровления от коронавируса
Клуб АПЛ имеет отличные шансы пополнить свой состав 22-летним вратарем сборной Украины. Андрей сам не прочь сменить команду и чемпионат, ведь отсутствие игровой практики его вообще не привлекает. Тибо Куртуа зацементировал за собой место в рамке ворот "Королевского клуба".
Отмечают, если переход таки состоится, то украинец пойдет на повышение зарплаты, чем ту, которую он имеет в Мадриде.
Потенциальный клуб украинца – аутсайдер АПЛ. Ньюкасл идет в зоне вылета, занимая 19 место среди 20 клубов английского чемпионата. За 18 туров "сороки" получили лишь 10 очков.
Лунин "греет" скамейку запасных
- В сезоне-2021/2022 Лунин еще не сыграл ни одного официального матча. В целом после перехода в Реал лишь однажды выпускал Андрея на поле в официальном матче. Случилось это в прошлом сезоне в кубковом поединке против Алькояно, в котором "сливочные" позорно проиграли и покинули турнир.
- Ждет голкипер дебюта в этом новом сезоне. По обещаниям Карло Анчелотти, Лунин выйдет в старте в Кубке Испании. В 1/16 финала Кубка Короля "сливочные" сыграют против того же Алькояно (5 января 2022 года).
- Недавно украинский вратарь заболел коронавирусом, но уже получил отрицательный тест и готовится к первой официальной игры в сезоне.