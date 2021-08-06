Главный нападающий Бенфики Харис Сеферович получил травму в матче против московского Спартака. И еще в первом тайме был заменен. По данным издания, в игрока мышечная травма, из-за чего он пропустит около 2 недель.

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Главный тренер Бенфики Жорже Жезус может использовать именно Яремчука как замену Сеферовичу в настоящее время. Форвард уже прибыл в Брагу, куда отправилась на сбор команда. Украинец начал с одноклубниками подготовку к матчу чемпионата Португалии против Морейренсе, который состоится в субботу, 7 августа.

Стоит отметить, что Яремчук не попал в заявку Бенфики на матч против Спартака в Москве. Но он может сыграть против российского клуба в Лиссабоне во вторник, 10 августа.

Матч в Москве закончился со счетом 0:2. По Бенфику голы забивали Рафа Силва и Жилберту. Победитель этой пары в плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграет против победителя пары ПСВ – Мидтьюлланн. В первом матче нидерландская команда победила дома 3:0.