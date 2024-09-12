Даже самые преданные путинисты не верят в скорое возвращение России в международные турниры. Начав войну против Украины, российский футбол надолго оказался в полной изоляции.

Распиаренные турниры с участием сербских клубов и матчи сборной России против команд уровня Вьетнама не приносят наслаждение футбольным гурманам страны-агрессора. Известный в прошлом игрок московского Спартака Игорь Шалимов вообще потерял веру в светлое будущее, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Неутешительный для России прогноз Шалимова

Во время интервью пропагандистским СМИ бывший футболист миланского Интера заявил, что ожидать возвращения России в турниры под эгидой ФИФА и УЕФА стоит минимум 10 лет.

Свое объяснение Шалимов аргументировал шаблонами в стиле Соловьева. Бывший полузащитник поддерживает войну против Украины и мечтает о победе страны-террористки.

Ощущения у меня плохие по поводу прогноза на возвращение. Думаю, что это минимум 10 лет. Дело не в том, что чемпионат мира ближайший пройдет в том числе в США, а Евро следующий в Британии – странах, которые к России относятся недружелюбно. Дело и в том, что когда СВО (так в России называют войну против Украины – 24 Канал) для нас закончится победой, а для Запада, для Европы поражением, это им трудно будет принять и делать вид, что ничего не произошло – и начать играть с нами,

– резюмировал Шалимов.

Напомним, что ФИФА и УЕФА еще в начале полномасштабной агрессии отстранили все российские клубы и сборные от международных турниров. Несмотря на попытки вернуться хотя бы на юношеском уровне, Россия остается в изоляции.

Кто такой Шалимов