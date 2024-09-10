Сообщают, что Владис-Эммерсон Иллой-Ает разорвал контракт с Уралом, выступающим в ФНЛ, второй по силе дивизион вражеской страны. Футболист уже покинул расположение екатеринбургской команды, по информации российского Урала, информирует 24 канал.

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Футболист из Одессы сделал правильное решение

28-летний Владис-Эммерсон, родившийся в Одессе, принял решение покинуть российский Урал. Об этом сообщила пресс-служба команды из вражеской страны.

В составе Урала, защитник начал играть с лета 2022 года. За это время он провел 65 матчей и отметился четырьмя голами. Решение о прекращении контракта было принято по взаимному согласию.

Интересно. Владис-Эммерсон некоторое время выступал в составе юношеской и молодежной сборных Украины. Впоследствии игрок присоединился к национальной команде Конго.

Уроженец Одессы на старте своей футбольной карьеры играл только за украинские команды. Эммерсона заигрывали в дубле Черноморца, затем он защищал цвета львовских Карпат, тернопольской Нивы и донецкого Олимпика.

В 2018 году защитник перебрался в даньский Вайле, а в феврале 2021 года впервые попал в российский Армавир. После этого он перешел в СКА-Хабаровск.

Также конголезский футболист был замешан в скандале с договорным матчем между Олимпиком и Черноморцем в 2018 году. О том был оправдан решением КДК ФФУ.