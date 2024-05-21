Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBC Шакур Стівенсон відреагував на слова Дениса Берінчика про те, що українець, який заволодів поясом WBO, готовий провести поєдинок з ким-завгодно, включаючи його.

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Шакур Стівенсон відповів Денису Берінчику

Берінчик після перемоги над Еманунелем Наваррете сказав, що йому байдуже, з ким боксувати. Мовляв, це може бути як Ломаченко, так і Стівенсон, Кейшон, Мураталла. Шакур не залишив ці слова без уваги.

Нарешті хтось кинув мені виклик,

– написав Шакур Стівенсон на своїй сторінці у соцмережі Х.

Раніше Шакур Стівенсон не розглядав Берінчика як можливого опонента. Втім, тепер усе змінилося, адже на кону можуть стояти одразу два чемпіонських пояси.

Нагадаємо, у ніч з 18 на 19 травня у Сан-Дієго українець Денис Берінчик переміг роздільним рішенням суддів 29-річного мексиканця Емануеля Наваррете та виграв вакантний титул чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO.