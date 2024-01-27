"Ломаченко не позволят сразиться со мной": чемпион WBC – о сложностях проведения мегафайта

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко продолжает оставаться желанным соперником для топ-боксеров. Впрочем, американец Шакур Стивенсон считает, что украинцу не разрешат разделить с ним ринг.

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон рассказал о желании провести бой с украинцем Василием Ломаченко. Однако, по мнению непобежденного американского боксера, организовать такой поединок будет сложно.

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Стивенсон не верит, что проведет бой против Ломаченко

Они не хотят, чтобы это произошло, поэтому это сражение может никогда не состояться. Они позволяют ему сразиться с каждым, кроме меня,

– написал Стивенсон в сторис собственной страницы в Инстаграм.

12 мая 2024 года Василий Ломаченко проведет бой против бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа. На кону будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии IBF.

Отметим, что "Бесстрашный", как называют Стивенсона, до сих пор не знает горечи поражений на ринге. На его счету 21 победа, в том числе 10 досрочных.