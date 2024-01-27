Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBC Шакур Стівенсон розповів про бажання провести бій із українцем Василем Ломаченком. Однак, на думку непереможеного американського боксера, організувати такий поєдинок буде складно.

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Стівенсон не вірить, що проведе бій проти Ломаченка

Вони не хочуть, щоб це сталося, тому цей бій може ніколи не відбутися. Вони дозволяють йому битися з кожним, окрім мене,

– написав Стівенсон у сторіс власної сторінки в Інстаграм.

Важливо. 12 травня 2024 року Василь Ломаченко проведе бій проти колишнього абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Джорджа Камбососа. На кону стоятиме вакантний титул чемпіона світу за версією IBF.

Зазначимо, що "Безстрашний", як називають Стівенсона, досі не знає гіркоти поразок на рингу. На його рахунку 21 перемога, в тому числі 10 дострокових.