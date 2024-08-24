Алжирский игрок умудрился пробить мимо пустых ворот с метра: видео фейла из Германии

Форвард Айнтрахта Фарес Шаиби стал антигероем матча первого тура Бундеслиги против дортмундской Боруссии. Алжирец не смог забить из убойной позиции.

Боруссия Д – Айнтрахт 2:0

Голы: Байно-Гиттенс, 72, 90+3.

В эти выходные в Германии стартовал новый сезон Бундеслиги 2024-2025. Центральной игрой субботы стала встреча в Дортмунде, где местная Боруссия встретилась с Айнтрахтом, пишет 24 Канал.

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Дикий промах

Это была первая игра во главе "шмелей" для Нури Шахина. Дортмундцы имели игровое преимущество до перерыва. А во втором тайме хозяева сильно прижали франкфуртцев и начали создавать моменты.

Впрочем, на 71 минуте Айнтрахт едва не открыл счет. Алжирец Фарес Шаиби оказался в одном метре перед воротами после прострела с фланга. Но вингер умудрился в упор перед пустыми воротами пробить выше.

Видео промаха Шаиби:

А уже через минуту фортуна еще раз улыбнулась Боруссии. Байно-Гиттенс прорвался по флангу, сместился в площадку и красивым выстрелом поразил дальнюю "девятку" ворот Айнтрахта.

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А в компенсированное время воспитанник Боруссии оформил дубль после удачного выбегания в контратаку. Таким образом Нури Шахин начинает свой путь с непростой победы. На следующей неделе дортмундцы поедут в гости к Вердеру, тогда как Айнтрахт примет Хоффенхайм.