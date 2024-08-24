Боруссія Д – Айнтрахт 2:0

Голи: Байно-Гіттенс, 72, 90+3.

Цими вихідними в Німеччині стартував новий сезон Бундесліги 2024-2025. Центральною грою суботи стала зустріч у Дортмунді, де місцева Боруссія зустрілась із Айнтрахтом, пише 24 Канал.

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Дикий промах

Це була перша гра на чолі "джмелів" для Нурі Шахіна. Дортмундці мали ігрову перевагу до перерви. А у другому таймі господарі сильно притисли франкфуртців та почали створювати моменти.

Втім на 71 хвилині Айнтрахт ледь не відкрив рахунок. Алжирець Фарес Шаїбі опинився в одному метрі перед воротами після прострілу з флангу. Але вінгер примудрився впритул перед порожніми воротами пробити вище.

Відео промаху Шаїбі:

А вже за хвилину фортуна ще раз посміхнулась Боруссії. Байно-Гіттенс прорвався по флангу, змістився у майданчик та красивим пострілом вразив дальню "дев'ятку" воріт Айнтрахта.

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А у компенсований час вихованець Боруссії оформив дубль після вдалого вибігання у контратаку. Таким чином Нурі Шахін починає свій шлях із непростої перемоги. Наступного тижня дортмундці поїдуть в гості до Вердера, тоді як Айнтрахт прийме Гоффенгайм.