Астон Вилла – Арсенал 0:2

Голы: Троссар, 67, Партей 77

Арсенал как и приходится фавориту контролировал игру, но Астон Вилла хорошо проявила себя в обороне. Только в заключительной части второго тайма "канониры" смогли сломать защиту "львов", пишет 24 канал.

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Разъяренный Зинченко на скамейке запасных

В Арсенале после подписания Рикардо Калафьори обнаружили, что в команде очень много игроков защитного звена. Поэтому у главного тренера "канониров" Микеля Артеты стоит задача определить лучшего среди них.

Александр Зинченко, защитник Арсенала, остался в запасе на игру со "львами". Игрок попал в объектив операторов матча, но по выражению лица было видно, что футболист недоволен таким решением Микеля Артеты.

На этот раз испанский специалист на матч с Виллой выпустил Юрьен Тимбера на позицию левого защитника.

Зинченко на скамейке запасных в матче с Астон Виллой

Напомним, что в первом туре АПЛ Александр Зинченко вышел в основном составе Арсенала на матч против Вулверхэмптона. Следующая игра "канониров" дома с Брайтоном – 31 августа, в 14:30 по киевскому времени.