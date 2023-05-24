Не забыл о клубе, который воспитал: Мудрик поздравил Шахтер с 87-летием – праздничное фото

В среду, 24 мая, донецкий Шахтер отмечает свой 87-й день рождения. "Горняки" получают поздравления из разных уголков мира.

Утром 24 мая прилетело поздравление из Лондона от левого вингера Челси Михаила Мудрика. Футболист сшил на своей странице в инстаграмме публикацию по аккаунту Шахтера, добавив два смайлика – красное сердечко и скрещенные молотки (символ клуба).

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Поздравление от воспитанника, который не феерит в Челси

24 мая донецкому клубу исполняется целых 87 лет. За это время "горняки" сумели завоевать немало трофеев, провести классных матчей и воспитать талантливых футболистов.



Мудрик поздравил Шахтер / Скриншот из инстаграмма Михаила

Напомним, что Михаил Мудрик является воспитанником донецкого клуба, который стал настоящей звездой футбола. Этому левому вингеру прочат большое будущее. Но его игра в АПЛ пока вообще не впечатляет. В середине января Михаил подписал контракт с Челси, но не стал спасателем в провальном сезоне "синих".

Мудрик преимущественно появляется из ряда запасных, а в некоторых матчах вообще не выходит на поле. С момента перехода Мудрик провел за "аристократов" 16 поединков, отличившихся 2 ассистами.

Отметим, что именно в свой день рождения Шахтер проведет важный поединок с точки зрения турнирной гонки за "золото" УПЛ. Соперником "горняков" будет идущая третьей Заря. Преимущество дончан перед матчем над соперником составляет 5 баллов.

Между этими клубами располагается Днепр-1, который имеет в своем активе 64 очка, а это всего на один пункт меньше, чем набрал Шахтер.

Обратите внимание! Поединок Заря – Шахтер начнется в 17:00.