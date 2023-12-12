"Дела пойдут хорошо": тренер Порту сравнил с финалом предстоящий матч с Шахтером

Главный тренер Порта Сержиу Консейсау подчеркнул, что для команды матч с Шахтером является решающим. Он сравнил его с финалом.

Консейсау на предматчевом общении с журналистами поделился ожиданиями от завтрашнего противостояния с Шахтером в рамках шестого тура группового раунда Лиги чемпионов. Он подчеркнул, что команда будет действовать на грани возможностей.

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Консейсау: Это финал

"Я думаю, что это финал. И мы хорошо справляемся с финалами. Это финал в этом соревновании. В понедельник у нас будет финал в чемпионате и так далее. Мы живем за счет этих финалов в этом клубе. Любое потерянное очко очень расстраивает нас "Мы проиграли Эшторилу и остались за бортом Кубка лиги. Мы привыкли к такому давлению, это хорошее давление. Здесь, в этом клубе, отдавать все недостаточно, необходимо действовать на грани возможностей. Мы знаем о важности игры, но, более того, это наша" ежедневная работа.

Мы подходим к матчу именно с такой мотивацией и преданностью делу. Затем все начинает происходить естественным образом. Многое зависит от игры, как и от нашей компетентности и того, что мы определяем как стратегию. Зная, что мы не можем угадать, что сделает Шахтер, мы можем быть готовы к разным сценариям в разные моменты игры. Если мы будем компетентны, я убежден, что дела пойдут хорошо", – заявил Консейсау.

Порт и Шахтер имеют одинаковое количество очков перед завтрашней игрой. Учитывая победу португальцев в выездном матче со счетом 3-1, команде Консейсау хватит и ничейного результата для выхода в 1/8 финала ЛЧ.

Матч Порту – Шахтер состоится завтра и начнется в 22:00 по киевскому времени.