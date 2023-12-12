Консейсау на передматчовому спілкуванні з журналістами поділився очікуваннями від завтрашнього протистояння із Шахтарем в рамках шостого туру групового раунду Ліги чемпіонів. Він наголосив, що команда буде діяти на межі можливостей.

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Консейсау: Це фінал

"Я гадаю, що це фінал. І ми добре пораємося із фіналами. Це фінал у цьому змаганні. У понеділок ми матимемо фінал в чемпіонаті й так далі. Ми живемо за рахунок цих фіналів у цьому клубі. Будь-яке втрачене очко дуже засмучує нас. Ми програли Ешторілу та залишилися за бортом Кубка ліги. Ми звикли до такого тиску, це гарний тиск. Тут, у цьому клубі, віддавати все недостатньо, необхідно діяти на межі можливостей. Ми знаємо про важливість гри, але, більше того, це наша щоденна робота.

Ми підходимо до матчу саме із такою мотивацією та відданістю справі. Потім все починає відбуватися природним чином. Багато залежить від гри, як і від нашої компетентності та того, що ми визначаємо як стратегію. Знаючи, що ми не можемо вгадати, що зробить Шахтар, ми можемо бути готовими до різних сценаріїв у різні моменти гри. Якщо ми будемо компетентними, я переконаний, що справи підуть добре", – заявив Консейсау.

Порту та Шахтар мають однакову кількість очок перед завтрашньою грою. Зважаючи на перемогу португальців у виїзному матчі з рахунком 3-1, команді Консейсау вистачить і нічийного результату для виходу до 1/8 фіналу ЛЧ.

Нагадаємо. Матч Порту – Шахтар відбудеться завтра і розпочнеться о 22:00 за київським часом.