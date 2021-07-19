Наша цель – групповой этап, – первый комментарий игроков Шахтера о жеребьевке Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер в 3 раунде квалификации Лиги чемпионов сыграет против бельгийского Генка. Футболисты донецкого клуба уже поделились ожиданиями от игры.

Педриньо: нужно ждать, что матч будет непростым

Первыми результаты жеребьевки Лиги чемпионов прокомментировали новички донецкого клуба. Шахтер представил Марлона, Педриньо и Траоре одновременно с проведением жеребьевки.

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Защитник Шахтера Марлон считает, что в Лиге чемпионов нет слабых команд.

Генк – хорошая команда. Это тот турнир, где простых команд нет. Мы должны понять это сразу, выиграть и пройти дальше.

– сказал Марлон.

В то же время Педриньо заявил, что цель Шахтера – участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

"Независимо, какая команда нам попалась, мы тренируемся, готовимся к каждому сопернику. Должны максимально отдаваться на поле, чтобы побеждать. Знаю, что еврокубковые матчи даются непросто, но мы подготовимся, постараемся пройти дальше. Наша цель – групповой этап", – сказал новичок "горняков".

Футболист Шахтера заявил, что не имеет большого опыта игры против бельгийцев. Он ожидает непростой встречи.

Большого опыта нет. Нужно ждать, что матч будет непростым. Сейчас футбол в плане техники очень вырос. Команда должна быть готова, чтобы достойно себя показать,

– резюмировал Педриньо.