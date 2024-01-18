Шахтер завершил трансфер Кевина: инсайдер назвал детали сделки

Донецкий Шахтер завершил соглашение по трансферу 21-летнего левого вингера Палмейрас Кевина. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, 21-летний футболист подписал контракт на пять лет. Трансфер оценивается в 15 миллионов евро.

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Детали сделки

Ранее мы писали, что Шахтер долгое время наблюдал за талантливым правым вингером из Палмейраса. Клуб пытался купить этого игрока раньше, предлагая 10 миллионов евро плюс дополнительные 4 миллиона в форме бонусов, но это предложение было отклонено командой Кевина.

Однако, согласно последним данным от известного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, украинский клуб сделал новое предложение на сумму 15 миллионов евро, которое показалось приемлемым для Палмейраса. Ожидается, что 21-летний игрок молодежной сборной Бразилии переедет в Украину.

Сообщалось также, что 13 января Кевин должен пройти медицинское обследование в донецком клубе, после чего будет официально объявлено о его переходе из Палмейраса в украинскую команду.

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