Не воспользовались осечкой лидера: Шахтер не смог одолеть Зарю в ярком матче – видео голов

Подопечные Игоря Йовичевича не смогли сломить сопротивление Заре и расписали результативную ничью с луганчанами. Героем Зари стал воспитанник Шахтера Игорь Кирюханцев, записавший на свой счет гол и ассист.

Шахтер – Заря 2:2

Голы: Бондаренко, 13, Бондарь, 64 – Кирюханцев, 45, Булеца, 46.

На воскресенье в чемпионате Украины по футболу вынесены пять поединков 13 тура. Центральной из них была встреча Шахтера и Зари на "Арене Львов", пишет 24 канал.

По теме Александрия сумела вырвать победу в результативном матче с Вересом

Команды шли на 2-3 местах, потому считаются конкурентами за место в Лиге чемпионов. К тому же Зорю возглавляет Патрик ван Леувен, долгое время возглавлявший академию дончан.

Йовичевич выставил боевой состав на игру с луганчанами и уже на 13-й минуте "горняки" открыли счет. После углового Траоре сбросил на Бондаренко, который в упор расстрелял ворота Мацапуры.

Однако Заря собралась и смогла достойно ответить сопернику. Сначала перед перерывом счет сравнил Кирюханцев, который запер навес Данченко с фланга и забил своей родной команде.

Читайте также Первый трофей для легенды Динамо: Максим Шацких стал чемпионом Узбекистана с Пахтакором – видео

А уже в начале второго тайма гости вышли вперед. Здесь уже Игорь выступил ассистентом, после его пас Булеца нанес точный выстрел. После этого Шахтер включился и сравнял счет на 64 минуте.

Мудрик пронесся по флангу, укрепился в площадку и прострелил на Бондаря. Валерий со второй попытки нанес точный удар. В концовке игры дончане пытались вырвать победу, однако и соперник создавал моменты в контратаке.

В итоге финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Шахтер не смог воспользоваться осечкой Днепра-1 и остался в пяти баллах от лидера, имея матч в запасе. Заря же остается третьей, расстояние от дончан составляет четыре очка.

Видеообзор матча Шахтер – Заря: