Шахтер взял на игру против Интера 23 футболистов: в списке присутствует Коноплянка

Донецкий Шахтер отправился в Италию, где в среду, 24 ноября, сыграет против Интера матч Лиги чемпионов. В этой игре тренерский штаб сможет рассчитывать на 23 футболистов

Кто отправился на игру

На матч полетели 23 футболиста, которые могут сыграть против Интера.

Стоит отметить, что в списке отсутствуют Алан Патрик и Георгий Судаков. У обоих игроков перед тем было повреждение, из-за чего они пропустили матч с Рухом в УПЛ. Правда, в тренерском штабе надеялись, что бразилец все же успеет восстановиться к матчу в Лиге чемпионов.

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Зато в заявку попал Евгений Коноплянка. Он не играл три месяца из-за травмы. Последний раз он выходил на поле еще 17 августа 2021 года в матче против Монако в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Список игроков Шахтера

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Корниенко, Бондарь

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Педриньо, Коноплянка

Форварды: Сикан, Фернандо

Матч Интер-Шахтер состоится в среду, 24 ноября. Начало матча в 19:45. Только победа в этом матче оставит шансы "горнякам" выйти в плей-офф Лиги чемпионов (при условии, что в параллельном матче Шериф проиграет Реалу, а впоследствии Реал обыграет Интер, а Шахтер – Шериф).