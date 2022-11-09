Шахтер не отпускает Днепр-1: дончане уверенно победили Верес – видео голов

У подопечных Игора Йовичевича не было проблем с преодолением соперника из Ровно. Голами за "горняков" отличились Мудрик и Крыськив.

Верес – Шахтер 0:2

Голы: Мудрик, 30 (пен.), Крыськив, 65.

В среду прошли три поединка 12 тура чемпионата Украины 2022-2023. В их числе были и матчи лидеров таблицы. Первым отыграл Днепр-1, без проблем преодолевший Колос.

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А в последней игре дня Шахтер и Верес сошлись на "Арене Львов", пишет 24 канал. Игорь Йовичевич выпустил с первых минут Пятов, Траоре и Криськива, а в центр обороны в Бондарь и Матвиенко вышел Кривцов.

"Горняки" не имели особых проблем с "красно-черными", забив по голу в каждом из таймов. Сначала на 30-й минуте Судаков заработал пенальти, который без проблем реализовал Мудрик.

Удвоить преимущество Шахтер смог в середине второго тайма. Криськив, который в прошлом туре оформил гол+пас, воспользовался передачей Степаненко и переиграл Когута. Дончане имели несколько возможностей увеличить свое преимущество, однако счет остался неизменным.

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Таким образом, дончане отрываются от Зари и сохраняют пятиочковое отставание от Днепра-1 при матче в запасе. Вереск же пока идет пятым, но уже завтра ровенскую команду может обогнать Динамо, если не проиграет Александрии.

Видеообзор матча Верес – Шахтер: