Взяв пример с прямого конкурента: Шахтер на последних минутах таки взял верх над Вересом - видео

У Донецкого коллектива нет никакого желания отдавать чемпионский титул. "Кротам" пришлось огорчить ровенский клуб.

Шахтер – Верес 2:1

Голы: Зубков, 35, Матвиенко, 84 – Шарай, 74

Шахтер и Верес провели встречу в рамках 27-го тура Украинской Премьер-лиги, из которой победителями удалось выйти "кротам". Ровенский клуб снова на грани зоны вылета, пишет 24 Канал.

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Характер победителя

Оба коллектива имеют за что бороться на исходе сезона – Шахтер ведет изнурительную борьбу за чемпионство Украины ( Днепр-1 на последних секундах встречи с Колосом вырвал победу, а Заря все еще ждет своего матча), а вот Верес только что сбежал из зоны вылета, а желания возвращаться туда не имеет.

Первый тайм остался полностью за донецким клубом, но вот тотального преимущества у "горняков" не было. За первую половину встречи Шахтер только один раз смог пробить по воротам соперника, в то время как Вересс совсем не атаковал "кротов". Но вот донецкому клубу хватило минимума, чтобы выйти вперед.

На 35-й минуте матча инициативу на себя взял Александр Зубков. Вингер в привычном для себя стиле сместился в центр, подкорректировав мяч под удар, однако первый прострел Зубкова защитника ровенского клуба смогли парировать. Но вот от центрбека мяч улетел прямо в ноги Александру, подаренным случаем он воспользовался. Вингер мощно пробил в нижний угол ворот, мяч же в свою очередь успел задеть нескольких защитников, что и тяготило работу голкипера Вереса, 1:0.

В начале второго тайма у Шахтера была возможность закрывать все вопросы в текущей встрече, а конкретнее такой шанс имел Даниил Сикан. Молодой форвард "горняков" подошел к одиннадцатиметровой отметке, однако забить с пенальти Сикану не удалось, Вересс получил сигнал, что может что-то изменить.

Так и произошло на 74-й минуте матча гол ровенского клуба пришел из углового. Мяч направлялся в сторону Семена Волченка, тот в свою очередь немного неловко, однако точно направил его в ноги Владислава Шарая. Полузащитник Вереса не долго думая и не позволяя мячу опуститься на землю, пробил по воротам соперника из-за пределов штрафной, выровняв вес матча, 1:1.

Однако и Шахтер решил продемонстрировать свой чемпионский характер, поскольку без такого качества "горняки" не достойны называть себя даже претендентами на триумф в УПЛ. На 84-й минуте встречи "кроты" все же смогли вырвать победу в матче с неуступчивым соперником. после радиоуправляемой передачи мяч в сетку ворот головой перевел Николай Матвиенко, которому в штрафной Вереса никто не мешал, 2:1.

Таким образом, Шахтер возвращает себе первую строчку чемпионата Украины (66 очков в активе), оторвавшись от Днепра-1 на два балла. Вереск же в свою очередь оказался на 10-м месте турнирной таблицы (27 очков в активе). Но вот от зоны вылета клуб отделяет всего один балл.

Видеообзор матча: