Шахтер уступил Интеру в Юношеской Лиге Чемпионов

28 сентября 2021 , 18:07
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Донецкий Шахтер потерпел первое поражение в розыгрыше Лиги Чемпионов 2021 – 2022 для юношей до 19 лет. В Киеве юные "горняки" минимально уступили ровесникам из Интера.

Шахтер U19 – Интер U19 0:1

Гол: Касадеи, 31

На единственный гол миланской команды юношеская команда ответа так и не нашла. И как результат – первое поражение в нынешнем розыгрыше юношеской Лиги Чемпионов.

К слову Шахтер-Интер: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Поражение при равной игре

Судьбу всего поединка решил гол 18-летнего итальянца Чезаре Касадеи в середине первого тайма. Интер мог забивать и второй гол, но "горняков" выручили штанга.

В целом команды показали довольно равную игру при незначительном преимуществе Шахтера во владении мячом.

Шахтер – Интер: видеообзор матча

Шахтер потерял лидерство

  • В первом туре юношеской Лиги Чемпионов юные дончане разгромили сверстников из молдавского Шерифа со счетом 0:5. Это позволило им выйти на первое место, обогнав Интер и Реал, которые расписали ничью – 1:1.
  • Теперь после победы Интер набрал 4 зачетных пункта и вышел на первое место. Шахтер опустился на вторую позицию, а Реал и Шериф свой поединок проводят в 17 часов.
Автор: Василь Денисюк