Шахтер уступил Интеру в Юношеской Лиге Чемпионов
28 сентября 2021 , 18:07Читати новину українською
Источник:24 канал
Донецкий Шахтер потерпел первое поражение в розыгрыше Лиги Чемпионов 2021 – 2022 для юношей до 19 лет. В Киеве юные "горняки" минимально уступили ровесникам из Интера.
Шахтер U19 – Интер U19 0:1
Гол: Касадеи, 31
На единственный гол миланской команды юношеская команда ответа так и не нашла. И как результат – первое поражение в нынешнем розыгрыше юношеской Лиги Чемпионов.
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Поражение при равной игре
Судьбу всего поединка решил гол 18-летнего итальянца Чезаре Касадеи в середине первого тайма. Интер мог забивать и второй гол, но "горняков" выручили штанга.
В целом команды показали довольно равную игру при незначительном преимуществе Шахтера во владении мячом.
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Шахтер потерял лидерство
- В первом туре юношеской Лиги Чемпионов юные дончане разгромили сверстников из молдавского Шерифа со счетом 0:5. Это позволило им выйти на первое место, обогнав Интер и Реал, которые расписали ничью – 1:1.
- Теперь после победы Интер набрал 4 зачетных пункта и вышел на первое место. Шахтер опустился на вторую позицию, а Реал и Шериф свой поединок проводят в 17 часов.