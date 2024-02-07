Шахтер удвоил зарплату: как "горняки" удержали дорогостоящего бразильца

Донецкий Шахтер довольно неожиданно сумел продлить контракт с бразильцем Педриньо. Подробности сделки сообщил агент футболиста.

В начале полномасштабного вторжения России Педриньо покинул расположение Шахтера, воспользовавшись правилом ФИФА. 25-летний хавбек не горел желанием возвращаться в клуб даже после возобновления чемпионата Украины.

К теме Потрясающий камбэк: звездный бразилец официально возвращается в Шахтер

Невероятный контракт Педриньо

"Горняки" рисковали потерять своего дорогостоящего футболиста, за которого заплатили 18 миллионов евро. Однако в начале февраля менеджмент Шахтера все же сумел договориться с Педриньо, подписав новый 5-летний контракт.

Из-за новой сделки талантливого хавбека очень раскритиковали в Бразилии. За Педриньо вступился его агент Уилл Дантас, который расписал детали контракта.

Сумма, которую Педриньо заработает в Шахтере за 1 месяц, вы и вся ваша семья не заработает за всю жизнь. С каждым днем Педриньо становится все успешнее, и неудивительно, что Шахтер удвоил ему зарплату и продлил с ним контракт на пять лет. Он добьется успеха, а вы – неудачники, у вас полное дерьмо*о в жизни и вы останетесь дерьмом до конца своей жизни,

– ответил агент критикам.

Актив Шахтера, который удалось сохранить