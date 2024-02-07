Шахтер удвоил зарплату: как "горняки" удержали дорогостоящего бразильца
Источник:FutbooBR
Донецкий Шахтер довольно неожиданно сумел продлить контракт с бразильцем Педриньо. Подробности сделки сообщил агент футболиста.
В начале полномасштабного вторжения России Педриньо покинул расположение Шахтера, воспользовавшись правилом ФИФА. 25-летний хавбек не горел желанием возвращаться в клуб даже после возобновления чемпионата Украины.
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Невероятный контракт Педриньо
"Горняки" рисковали потерять своего дорогостоящего футболиста, за которого заплатили 18 миллионов евро. Однако в начале февраля менеджмент Шахтера все же сумел договориться с Педриньо, подписав новый 5-летний контракт.
Из-за новой сделки талантливого хавбека очень раскритиковали в Бразилии. За Педриньо вступился его агент Уилл Дантас, который расписал детали контракта.
Сумма, которую Педриньо заработает в Шахтере за 1 месяц, вы и вся ваша семья не заработает за всю жизнь. С каждым днем Педриньо становится все успешнее, и неудивительно, что Шахтер удвоил ему зарплату и продлил с ним контракт на пять лет. Он добьется успеха, а вы – неудачники, у вас полное дерьмо*о в жизни и вы останетесь дерьмом до конца своей жизни,
– ответил агент критикам.
Актив Шахтера, который удалось сохранить
- Напомним, что в 2021 году "горняки" заплатили Бенфике за Педриньо 18 миллионов евро. Это второй самый дорогой трансфер дончан.
- За Шахтер бразилец сыграл 19 матчей, забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Все свои результативные действия Педриньо совершил в чемпионате Украины, а вот в Лиге чемпионов не слишком впечатлял.
- После возвращения в Бразилию атакующий хавбек не забил ни одного мяча. 25-летний футболист сыграл за Атлетико Минейро 43 поединка во всех турнирах и отдал 3 ассиста.
- По данным Transfermarkt, стоимость Педриньо составляет 7 миллионов. В Шахтер он должен вернуться летом 2024 года.