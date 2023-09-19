Молодежь показала не самый лучший пример: Порту уничтожил Шахтер на старте Юношеской лиги УЕФА - видео

Украинский коллектив не смог ничего противопоставить своему сопернику. Старт юных "горняков" на евроарене показался очень сложным.

Шахтер U-19 – Порту U-19 1:4

Голы: Пушкарев, 90+3 – Родриго Мора, 7, 32, Жорже Мейрелеш, 38, Джало, 54

Шахтер U-19 и Порту U-19 провели встречу в рамках 1-го тура Юношеской лиги УЕФА, из которой победителями уверенно вышли "драконы". "Оранжево-черные" едва забили гол престижа, пишет 24 Канал.

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Первый блин насмарку

Донецкий коллектив, который является постоянным участником Юношеской лиги УЕФА, встретился с маститом Порту, который выигрывал престижный молодежный турнир в 2019 году. К тому же "драконы" чрезвычайно уверенно идут в юношеском португальском первенстве, поскольку одержали 5 побед в 5 матчах (разница мячей – 16:2), но и "горняки" в молодежной лиге Украины также демонстрируют хорошие результаты – 6 триумфа в 7 матчах (одно поражение, а разница мячей 15:4). Теперь коллективам суждено было помериться силами на евроарене и защитить честь своих национальных чемпионатов.

Порту в этом выглядел гораздо убедительнее, поскольку португальцы сразу же взяли инициативу в свои ноги. Дело в том, что "драконы" уже на 7-й минуте встречи открыли счет. Сначала голкипер Шахтера Владислав Кравец выполнил невероятный сейв, однако через 30 секунд его нивелировал Родриго Мора, замкнувший прострельную передачу. Юные португальцы не хотели останавливаться, поэтому продолжали активно атаковать, что принесло им в первом тайме еще два гола, один из которых был с пенальти.

"Драконы" начали второй тайм так, будто перерыва не было, поскольку стремились еще отмечаться в ворота соперника. Через 9 минут после возобновления игры Порту превратил счет в разгромный (4:0), что утолило аппетиты "драконов". Шахтер, в свою очередь, пытался хоть чем-то ответить сопернику, что удалось сделать только под занавес встречи, когда отличился поставивший точку во встрече Олег Пушкарев.

Видео голов Порту:

Таким образом, европейский дебют Алексея Белика во главе юношеского коллектива Шахтера не удался, поскольку "горняки" уступили разгромный счет 1:4 (в параллельной встрече сойдутся Барселона и Антверпен). Следующий матч юных "кротов" на евроарене состоится 4 октября, а именно против Антверпена. Напомним, что основные составы Шахтера и Порта сыграют свой поединок в ЛЧ 19 сентября (в 22:00) на стадионе в Гамбурге, который станет домашней ареной для "оранжево-черных".