Шахтер сыграет с французским Монако в плей-офф Лиги чемпионов
10 августа 2021 , 22:55Читати новину українською
Источник:24 канал
Донецкий Шахтер после того, как победил Генк в 3 раунде квалификации Лиги чемпионов, узнал соперника по стадии плей-офф. "Горняки" сыграют с французским Монако.
Монако выбил Спарту Прагу
Монако, как и Шахтер, стартовал в квалификации Лиги чемпионов в 3 раунде квалификации. По сумме двух матчей "монегаски" прошли чешскую Спарту Прагу.
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Сперва Монако победил чехов на выезде (2:0), после чего одержал победу со счетом 3:1 дома.В минувшем сезоне французской Лиги 1 подопечные Нико Ковача заняли 3 место. Чемпиону Франции Лиллю "монегаски" проиграли 5 очков.
Дата матчей плей-офф
Первый матч в паре Монако – Шахтер должен состояться на поле французского клуба – 17 или 18 августа. Ответный Матч состоится на поле Шахтера 24 или 25 августа.
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- Шахтер и Монако трижды пересекались на футбольном поле. В далеком 1979 году клубы встретились в Кубке УЕФА и обменялись победами.
- Шахтер победил дома 3:0, после чего потерпел поражение на выезде 2:0. Еще один товарищеский поединок выиграли "горняки" (2:1).