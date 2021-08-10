Шахтер сыграет с французским Монако в плей-офф Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер после того, как победил Генк в 3 раунде квалификации Лиги чемпионов, узнал соперника по стадии плей-офф. "Горняки" сыграют с французским Монако.

Монако выбил Спарту Прагу

Монако, как и Шахтер, стартовал в квалификации Лиги чемпионов в 3 раунде квалификации. По сумме двух матчей "монегаски" прошли чешскую Спарту Прагу.

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Сперва Монако победил чехов на выезде (2:0), после чего одержал победу со счетом 3:1 дома.

Дата матчей плей-офф

В минувшем сезоне французской Лиги 1 подопечные Нико Ковача заняли 3 место. Чемпиону Франции Лиллю "монегаски" проиграли 5 очков.

Первый матч в паре Монако – Шахтер должен состояться на поле французского клуба – 17 или 18 августа. Ответный Матч состоится на поле Шахтера 24 или 25 августа.

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