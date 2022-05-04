Шахтер сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2022/2023

Донецкий Шахтер сыграет в групповом этапе Лиги Чемпионов 2022/2023. Это произошло благодаря проходу Ливерпуля в финал турнира этого года и отстранению российских команд от еврокубков.

Шахтер сыграет в групповом этапе Лиги Чемпионов в следующем сезоне

Украина будет гарантированно иметь представителя в групповой стадии Лиги чемпионов по футболу в сезоне-2022/2023. Там сыграют "горняки", которые по итогам сезона УПЛ заняли первое место, пишет 24 канал.

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Чемпионат Украины по футболу досрочно окончили. 2 мая исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола официально принял соответствующее решение.

Турнирная таблица УПЛ сезона 2021/2022 годов зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года. Чемпионство завоевал донецкий Шахтер, на два очка отстало Динамо, а "бронза" остается за Днепр-1. Однако победителей не наградят золотыми медалями.

Первое и второе места в УПЛ гарантировали себе участие в Лиге чемпионов. Однако в отличие от сезона-2021/2022 чемпион Украины теперь мог рассчитывать только на участие в плей-офф раунде турнира.

Как Шахтер попал в группу Лиги чемпионов

По пункту 3.04.а регламента ЛЧ, если победитель Лиги чемпионов квалифицируется в турнир через внутренний чемпионат, образуется вакантное место – прямую путевку получает чемпион 11-й ассоциации.

Ввиду отстранения российских команд 11-я ассоциация (Шотландия) уже получила прямую путевку в групповой этап, поэтому в этом случае место в группе должен получить чемпион 12-й ассоциации – на данной позиции находится Украина.

На момент полуфинальных матчей и после отстранения России от еврокубков три из четырех команд гарантировали себе Лигу чемпионов: Ливерпуль, Манчестер Сити и Реал.

Вильярреал в чемпионате Испании занимает седьмую позицию. Команда отстает на 9 очков от четвертого места за четыре тура, поэтому участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов для испанской команды зависело именно от победы в текущем.

. Вильярреал проиграл Ливерпулю первый матч со счётом 0:2. В следующей встрече испанцы выигрывали первый тайм. Однако во второй части матча они пропустили в свои ворота три гола. Таким образом, Вильярреал проиграл со счетом 2:3.

Шахтер в шестой раз подряд сыграет в группе Лиги чемпионов. В последнем розыгрыше ЛЧ "горняки" заняли четвертое место в группе, набрав всего два очка.