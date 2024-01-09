Под влиянием упорных итальянцев: в Шахтере отчаялись в сохранении Судакова

Сага с возможным трансфером Георгия Судакова не угасает. В европейской печати своими инсайдами подогревают интерес к этой теме.

21-летний атакующий полузащитник Шахтера попал в сферу интересов двух топовых клубов Серии А – Наполи и Ювентуса. Туринцы уже давно следят за Судаковым. В то же время "неаполитанцы" не так давно заинтересовались Георгием. Также в эту борьбу включился германский РБ Лейпциг.

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"Горняки" уже готовятся к трансферу Судакова

Интересно, что в СМИ уверяют, что туринский клуб не готов отдавать те деньги, которые хотят выручить "горняки" за свою десятку команды. В то же время действующий чемпион Италии может удовлетворить финансовые прихоти украинского клуба. "Неаполитанцы" продали Элифа Элмаза в немецкий Лейпциг, поэтому хотят как можно быстрее подписать замену 24-летнему македонцу.

Наполи нужно усиливать атакующую линию, ведь клуб переживает спад. В прошлом туре Серии А подопечные Вальтера Маццарри проиграли Торино 3:0. Наполи с 28 баллами опустилось на 9 место. Ювентус с 46 пунктами занимает 2-ю позицию.

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По информации издания, в донецком клубе уже отчаялись в том, что смогут сохранить Судакова в своей команде. Если не в зимнее трансферное окно, летом 2024-го Георгий пойдет в новый клуб.

Это будет только второй клуб в карьере Судакова и первый зарубежный.

Отметим, что в своем возможном последнем сезоне в футболке Шахтера 2023/2024 Судаков уже провел 18 матчей, в которых забил 3 гола и отдал ассист. Подопечные Марино Пушича закончили первую часть сезона на 4-м месте в УПЛ, набрав 31 балл в 15 сыгранных турах.

Евровесну "горняки" продолжат в Лиге Европы.

В апреле 2023 года Судаков пролонгировал свой контракт с Шахтером до конца июня 2028 года. Поэтому "горняки" смогут солидно заработать на продаже одного из своих лидеров. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего полузащитника в 18 миллионов евро. Однако дончане захотят выручить за своего питомца гораздо больше.