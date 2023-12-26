"Все ради Украины и доброго дела": тренер Шахтера – о визите в Японию и итогах 2023 года

Марино Пушич остался доволен первой частью сезона 2023-2024. Боснийский коуч также упомянул о благотворительной игре против Ависпы из Фукуоки.

Донецкий Шахтер завершил выступления в календарном 2023 году. После игры против Порта в Лиге чемпионов (3:5) "горняки" отправились в Японию.

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Там дончане провели товарищеский матч против команды Ависпа, который имел целью благотворительную цель. Все вырученные из матча средства Шахтер передал людям, пострадавшим от войны в Украине. Наставник "горняков" Марино Пушич рассказал об организации этой встречи.

Конечно, было достаточно сложно отправиться в путь сразу после игры Лиги чемпионов и с ощущением того, что сезон завершен. Кажется, всего мы провели в самолете 44 часа, что невероятно. Но мы знали, ради чего это делаем. Это все ради Украины, людей и доброго дела. Это благотворительная игра. Учитывая реакцию и благодарность людей, очень счастлив, что мы это сделали,

– заявил Пушич.

Первую часть УПЛ "горняки" завершили на четвертой позиции с трехочковым отставанием от лидера. Однако у команды есть два матча в запасе.

По потерянным очкам Шахтер делит первое место с Динамо. Наставник дончан подвел итоги осенней части, а также рассказал о возможном усилении зимой.

Мы уже сейчас находимся в лидирующей части таблицы, хотя делим это положение с другими командами. Очень жесткая конкуренция. Ощущается значительная разница в атмосфере на стадионах в разных турнирах, поэтому приходится справляться с этим психологическим аспектом. Это непросто, но мы продолжаем соперничать и уже показали, что можем доминировать и побеждать. Это довольно сложный чемпионат, где многие команды предпочитают играть в обороне. Мы строим новый Шахтер, поэтому нужно время. Мы для этого прилагаем много усилий. Мы хотим как можно лучше развиваться, чтобы добиться высокого уровня. Иногда для этого нужна свежая кровь. Если мы сделаем какие-то шаги на трансферном рынке, то это потому, что хотим иметь особые качества вдобавок к уже имеющимся. Это очень важно. Есть несколько недель, мы над этим работаем. Надеюсь, удастся сделать так, чтобы наша команда стала еще сильнее. Нас ждет интересная вторая часть сезона,

– говорится в заявлении Марино.

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К слову, Шахтер неплохо выступил в Лиге чемпионов, набрав 9 очков в играх с Барселоной, Порту и Антверпеном. Однако этого было недостаточно для выхода в плей-офф. Марино Пушич подвел итоги еврокубкового выступления осенью.

Понравилось, как мы себя представили, как сыграли. Мы получили много комплиментов, топовых европейских команд. Проявили себя очень хорошо. Следует отметить результаты и быть реалистами. Выход в Лигу Европы – это большое и важное достижение для клуба. Мы сражались до последней игры в такой сложной группе, пытались пройти дальше в Лиге чемпионов, так что можем уверенно говорить, что для нас это успех. Я очень доволен тем, как мы играли. Следует быть реалистами. Лига Европы – это фантастический и очень трудный турнир, нужно принимать во внимание команды, играющие в нем. Если кто-то считает, что этот турнир легче ЛЧ, то это не так. И я пережил это в своей карьере. Это отличный турнир, очень тяжелое соревнование с мощными командами. Мы будем играть против сильного соперника с большой историей, победить которого будет достаточно сложно,

– отметил босниец.

Весной "горняков" продолжат выступления уже в Лиге Европы. Первым соперником команды в 1/16 финала станет французский Марсель. Первая игра пройдет в Гамбурге 15 февраля, а ответный матч на поле Олимпика – 22 февраля.