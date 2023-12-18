После завершения осенней части сезона 2023-2024 годов донецкий Шахтер отправился в Японию с благотворительной миссией. "Горняки" отыграли товарищеский матч против местной команды Ависпа из города Фукуока.

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Сама же игра прошла на Национальном стадионе в Токио и вызвала интерес со стороны местных фанатов. На матч пришли как украинцы, живущие в Японии, так и местное население.

Особенно поразила любопытная японская женщина, которая прониклась украинской культурой. Японка изучила гимн Украины всего за два дня и спела его у стадиона.

Видео японки, которая поет гимн Украины:

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Отметим, что игра завершилась результативной ничьей (2:2). За дончан голами отличились Даниил Сикан и Марьян Швед. Все средства, вырученные за проведение матча, Шахтер отправит пострадавшим от войны с Россией украинцам.