Усиление атаки: забивной форвард Траоре вернулся в расположение Шахтера

В Нидерландах стартовала подготовка донецкого Шахтера к новому сезону. В команду прибыл нападающий из Буркина-Фасо Лассина Траоре.

Возвращение таранного форварда

из-за войны в Украине донецкий клуб остался без своих легионеров, которые были одними из лидеров в атакующих действиях команды. В новых реалиях "горнякам" придется привыкать к работе без бразильцев.

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Правда, в расположение команды вернулся один иностранный футболист. Им стал забивной нападающий Лассина Траоре.

Шахтеру удалось уговорить Траоре вернуться в клуб, чтобы помочь команде в УПЛ и Лиге чемпионов, в которой "горняки" стартуют со стадии группового раунда.

Теперь Траоре будет работать под руководством нового тренера Игоря Йовичевича, с которым опрокинулся несколькими словами в фойе гостиницы, где живут футболисты донецкого клуба. Также Лассина тепло поздоровался с лидером команды Тарасом Степаненко.

Видео прибытия Траоре в расположение Шахтера

Впереди у форварда вместе с командой три благотворительных матча в Нидерландах с местными клубами. 22 июля дончане сыграют против Фортуны. Тогда их ждут встречи с Аяксом (26 июля) и Утрехтом (30 июля). Шахтер продолжает собирать средства для украинцев и военных.

Что известно о выступлениях Траоре в Шахтере