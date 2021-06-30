Шахтер одержал разгромную победу в первом матче с Де Дзерби: дебютный гол новичка
Источник:24 канал
Донецкий Шахтер на сборах в Австрии сыграл первый контрольный матч в новом сезоне-2021/2022. В первой игре с новым тренером Роберто Де Дзерби "горняки" одержали разгромную победу.
Шахтер – Санкт-Йохан 5:0
Голы: Тете, 2, Мудрик, 7, Траоре, 10, Корниенко, 24, Дентиньо, 71
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Шахтер камня на камне не оставил от скромного австрийского клуба Санкт-Йохан.
Донецкий клуб за 25 минут разгромил соперника. На второй минуте Мудрик обыгрался с Корниенко, который прострелил на Тете. Бразилец набежал и отправил мяч в сетку.
Через 5 минут Мудрик вошел в штрафную и нанес точный удар после того, как сблизился с голкипером.
На 10 минуте игры на табло горели 3:0! Новичок Шахтера Траоре завершил комбинацию с прострелом Додо. Это дебютный гол за Шахтер в неофициальном матче.
На 24 минуте после паса Траоре отличился Корниенко. В середине второго тайма итоговый результат 5:0 сделал Дентиньо.
- Следующий контрольный матч Шахтера состоится 4 июля. "Горняки" сыграют против Ракува.