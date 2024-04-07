Помог быстрый дубль Бондаренко: Шахтер во Львове разобрался с Рухом – видеообзор

На стадионе "Арена Львов" состоялся поединок 23-го тура украинской Премьер-лиги между донецким Шахтером и львовским Рухом. "Горняки" одержали важную победу.

Шахтер – Рух – 3:1

Голы: Бондаренко, 8, 16, Зубков, 76 – Таллес, 37

В рамках 23-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги состоялся поединок между донецким Шахтером и львовским Рухом. "Горняки" выиграли номинально домашний матч со счетом 3:1, пишет 24 Канал.

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Шахтер улучшил шансы защитить чемпионство

Счет был открыт уже на 8-й минуте: Траоре на левом фланге штрафной площадки развернулся с передачей в центр на Зубкова, который оставил пяткой на Бондаренко, а тот толкнул в дальний угол.

Вскоре Бондаренко оформил дубль: Артем правым флангом атаки протащил мяч от центральной линии, после чего сместился и издали положил под ближнюю штангу.

Рух сумел вернуть интригу в конце первого тайма. Голом в раздевалку отметился Таллес, который после передачи от Квасницы на фланге штрафной площадки качнул Матвиенко и закрутил в дальнюю девятку.

И все же Шахтер взял свое. На 76-й минуте Азаров на левом фланге штрафной бил с острого угла, Ледвий парировал перед собой, аж когда Зубкову оставалось только добить, с чем от без проблем справился.

Шахтер одержал восьмую победу подряд и продолжает лидировать в турнирной таблице УПЛ. Рух занимает пятую строчку в чемпионате и претендует на дебютный выход в еврокубки.

В следующие выходные донецкий Шахтер сыграет в гостях у полтавской Ворсклы, тогда как львовский Рух будет принимать криворожский Кривбасс.

Видеообзор матча Шахтер – Рух