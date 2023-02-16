Не хуже Мудрика: вингер Шахтера забил дебютный гол в еврокубках – видео

Донецкий Шахтер первым открыл счет в матче 1/16 Лиги Европы против Ренна. Результативный удар на счету вингера "горняков" Дмитрия Крыськива.

Главный тренер Шахтера Игор Йовичевич доверил место в основном составе Дмитрию Крыськив. Вингер на левом фланге атаки заменил Михаила Мудрика, перешедшего зимой в Челси.

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Хозяевам поля удалось первыми открыть счет в матче. На 11-й минуте поединка Богдан Михайличенко нанес удар по воротам Ренна, но попал в спину голкипера.

Мяч отскочил в район одиннадцатиметрового, где первым был Криськив. Мощный удар Дмитрия был из разряда не берущихся.

Видео гола Криськива

Напомним, что для Шахтера матч против Ренна первый официальный в 2023 году. Победитель дуэли выйдет в 1/8 финала Лиги Европы.