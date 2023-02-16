Шахтер – Ренн: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Шахтер сыграет против Ренна в 1/16 финала Лиги Европы в четверг, 16 февраля. Онлайн-трансляция матча Шахтер - Ренн доступна на сайте 24 канала.

Шахтер этот еврокубковый сезон начал в групповом этапе Лиги чемпионов. Но выйти в 1/8 финала ЛЧ "горнякам" не удалось – команда заняла третье место в группе и продолжит выступление в плей-офф Лиги Европы. И первым соперником на этой стадии турнира стал французский Ренн.

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Ренн в этом сезоне уже играл против украинского клуба – на групповой стадии Лиги Европы встречались с Динамо. Оба матча выиграли именно игроки французского клуба.

Шахтер и Ренн только однажды в своей истории встречались. Это произошло еще в 2005 году на групповой стадии Лиги Европы. Тогда формат турнира предусматривал по одному матчу с соперником. Команды эту игру провели во Франции, и "горняки" победили благодаря голу Элано с пенальти.

Матч Шахтер – Ренн состоится в Варшаве. Игра начнется в 19.45. Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шахтер – Ренн. Она будет доступна в этой новости.

Шахтер – Ренн онлайн