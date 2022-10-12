Не удержали победу: Шахтер отобрал очки у Реала в Лиге чемпіонов – видео голов

Донецкая команда грамотно отыграла в защите против Реала, а также успешно реализовала свой момент. Впрочем ошибка Трубина в компенсированное время стоила "горнякам" победы.

Шахтер – Реал 1:1

Голы: Зубков, 46 – Рюдигер, 90+5.

Донецкий Шахтер отыграл четвёртый матч в Лиге чемпионов 2022-2023. Как и неделю назад, команда Игоря Йовичевича противостояла действующему победителю турнира Реала, пишет 24 канал.

Как это было Онлайн-трансляция матча Шахтер – Реал

В Мадриде испанцы одержали победу со счетом 2:1. В Варшаве Карло Анчелотти решил провести минимальную ротацию, оставив на замене Карвахаля, Алабу и Винисиуса.

С первых минут вышел и украинский кипер Андрей Лунин, пока подменяющий травмированного Тибо Куртуа. Шахтер же выставил почти прогнозируемый состав, единственным легионером в основе стал Лассина Траоре.

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Первый тайм прошел в равной борьбе. Дончане отдали мяч сопернику, но на контратаках кололи соперника не менее болезненно. А уже после перерыва Шахтер удачно воспользовался своим моментом.

На 46-й минуте Мудрик красиво разогнал атаку, запустив Михайличенко по флангу. Богдан выполнил навес и Зубков смог перепрыгнуть Менди и пробить Лунина.

Видео гола Зубкова:

Анчелотти сразу отреагировал рядом замен, запустив Винисиуса, Асенсио и Модрича. Впрочем, Шахтер был близок к удвоению счета, но Траоре не реализовал убойный выход один на один.

Победа была крайне близка, однако мадридцы таки сумели вырвать ничью. На пятой компенсированной минуте Трубин ошибся на выходе после подачи Крооса и Рюдигер смог забить спасительный гол.

Видео гола Рюдигера:

Ничья позволила команде Карло Анчелотти обеспечить выход в плей-офф. А вот Шахтер скотился на третью позицию, пропустив вперед Лейпциг, который обыграл Селтик (2:0).