У меня нет слов, я ошеломлен, – Йовичевич о моральном состоянии Шахтера перед игрой с Реалом

Донецкий Шахтер 11 октября примет мадридский Реал в рамках 4-го тура Лиги чемпионов. Однако накануне встречи Россия нанесла массовый ракетный удар по Украине.

Последние новости повлияли на нравственное состояние игроков. Главный наставник "Горняков" Игорь Йовичевич уверен, что это не сломит его подопечных. Он уверен, что они будут бороться до конца.

К теме Сражаться от первого до последнего, – Йовичевич "зарядил" Шахтер перед игрой с Реалом

Йовичевич: Все стремятся продемонстрировать украинский характер

Никто из моих игроков не скажет мне, что он не может или не хочет играть, все стремятся продемонстрировать украинский характер – никогда не сдаваться. Они сражаются за свой народ. Мы имели хорошее моральное состояние перед этой игрой, но вчера мы проснулись на фоне всей этой беды и жестокости. Футболисты были подавлены. У меня нет слов, я ошеломлен,

– сказал Йовичевич.

Хорватский специалист отметил, что считает себя патриотом Украины, он проживает в нашем государстве с 2003 года.

"Я живу в Украине и связан с ней с 2003 года, чувствую себя патриотом, поэтому все происходящее нелегко пережить. Понимаю, как чувствуют себя люди, поэтому должен быть рядом с ними. Ты чувствуешь покой, только когда спишь за пределами Украина… Здесь ты не думаешь о сиренах или что-то, что может на тебя упасть.

Никто на меня не давил, когда я подписывал контракт с Шахтером. Когда решение уже принято, с учетом всех "за" и "против", пути назад нет. Я должен жить и мириться со всеми опасностями», – добавил специалист.

Важный матч "горняков"