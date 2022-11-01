Решающий матч за Лигу чемпионов: кто покажет матч Шахтер – РБ Лейпциг

Донецкий Шахтер 2 ноября сыграет против РБ Лейпциг матч Лиги чемпионов. Именно в этой игре и решится, где продолжат выступление "горняки" - в 1/8 финала Лиги чемпионов или вылетят в Лигу Европы.

Матч Шахтер – РБ Лейпциг начнется в 19.45. Игра состоится в Варшаве и будет "домашней" для донецкого клуба.

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Шахтеру в этом матче нужно только побеждать. Ведь команда отстает от соперника на три очка. А в случае победы и равного количества очков, Шахтер обойдет немецкий клуб в турнирной таблице именно благодаря лучшему результату в очных встречах.

Кто покажет матч Шахтер – РБ Лейпциг онлайн в Украине

В Украине официальным транслятором матчей Лиги чемпионов является платформа Megogo. Именно здесь и состоится трансляция матча Шахтер – Лейпциг.

Трансляция матча Шахтер – РБ Лейпциг начнется в 19.45. комментировать игру Роман Бебех и Сергей Лукьяненко. Перед началом матча начнет работу студия в 18:40.

Показ матча Шахтер – Лейпциг также будет доступен для абонементов кабельного оператора VoliaTV.

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шахтер – РБ Лейпциг.