Шахтер разгромил Шериф в Юношеской Лиге чемпионов

Юношеская команда Шахтера удачно стартовала в Лиге чемпионов. "Горняки" разгромили своих сверстников из молдавского Шерифа в первом матче.

Как и основная команда, Шахтер U-19 в первом матче сыграл против Шерифа на выезде. Матч закончился со счетом 0:5.

Читайте также Шахтер против Шерифа с украинским козырем в рукаве Вернидубом: анонс матча Лиги чемпионов

Хотя в первом тайме мяч лишь однажды побывал в воротах хозяев поля – Векленко отличился после паса Капинуса.

А вот во втором тайме юные "горняки" забили еще четыре раза. При этом два последних гола были забиты с пенальти.

Шериф U-19 – Шахтер U-19 0: 5

Голы: Векленко, 37, Сигеев, 56, Гончарук, 64, Глущенко, 68 (пен.), Погорелый, 90+3 (пен.)

Таким образом Шахтер U-19 превзошел результат матча другой украинской команды в юношеской Лиге чемпионов – за день до этого Динамо U-19 победила сверстников из Бенфики со счетом 4:0.

В следующем матче Юношеской лиги УЕФА "оранжево-черные" дома встретятся с Интером. Игра состоится 28 сентября.