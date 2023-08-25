Хотят 30 миллионов: Шахтер подал иск в Европейский суд по правам человека через легионеров

Донецкий клуб не намерен оставлять без внимания циничный побег иностранных игроков. "Горняки" готовы судиться с Тоттенхэмом и Галатасараем, которые нажились на войне.

Донецкий Шахтер сильно пострадал из-за начала полномасштабной войны с Россией. В 2022 году "горняки" потеряли почти всех своих легионеров.

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Большинство из них оставили команду бесплатно, хотя Шахтер планировал заработать на них деньги. Все из-за правила ФИФА, согласно которому иностранные игроки по УПЛ имеют право приостанавливать контракты в одностороннем порядке.

Особенно это было критически с Манором Соломоно и Тете. Контракты вингеров были действительны до конца 2023 года, поэтому летом оба пошли окончательно свободными агентами.

Как сообщают турецкие СМИ, "горняки" подали иск в Европейский суд по правам человека через трансферы Соломона и Тете. Первый стал игроком Тоттенхэма, тогда как второй перебрался в Галатасарай.

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Шахтер требует от команд компенсации на общую сумму в 30 миллионов евро: из них 12 миллионов за Манора и 18 – за Тете. В иске клуб отметил, что эти средства пойдут на помощь Украине в войне.

Ранее дончане требовали от ФИФА компенсацию в размере 50 миллионов евро из-за дискриминационного правила. Впрочем, иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне украинский клуб проиграл.