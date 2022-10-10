Директор по футболу в Шахтере Дарио Срна подписал 31 письмо клубам, выступающим в Лиге чемпионов-2022/2023. Хорватский специалист призывает европейские клубы помочь Украине, ежедневно страдающей от обстрелов врага.

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Поддержать нашу страну команды Европы могут через платформу Saving Lives Humanitarian Center, послом которой является сам Срна.

Сегодня Украина как никогда нуждается в поддержке. Поэтому я обратился к европейским клубам и уверен, что многие команды не останутся в стороне и проявят солидарность с нашими людьми и страной.

– сказал спортивный директор "горняков".



Шахтер обратился в клубы Лиги чемпионов / Фото донецкого клуба

Фонд занимается помощью украинцам, пострадавшим от войны с Россией.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения многие иностранные клубы пристроили в своих расположениях молодых украинских футболистов. Реал поддерживал украинцев финансово, выделив более одного миллиона евро.

Шахтер тоже активно собирал деньги через благотворительные матчи, открыл центр для переселенцев на "Арене Львов" и продолжает поддерживать украинцев, страдающих от безжалостного врага.

К слову. Уже 11 октября Шахтер в Варшаве сыграет в "домашнем" матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против Реала. Начало встречи в 22:00. Предыдущее противостояние закончилось в пользу мадридцев 2:1.